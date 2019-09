Un but, deux passes décisives, huit passes-clés, cinq centres réussis sur six, quatre dribbles réussis et une confiance totale en ses moyens, voilà le bilan d’une journée normale dans la vie de Kevin De Bruyne, vainqueur 8-0 de Watford avec Manchester City.

Journée parfaite, journée paillettes pour le numéro 17, qui a une nouvelle fois ôté de notre clavier tous les superlatifs que l’on était tenté d’utiliser pour qualifier sa performance contre les Hornets.

(...)