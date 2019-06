"Cela a commencé comme une blague", nous raconte Steve Alderweireld (36 ans), le frère aîné de Toby, avec le sourire. "En décembre, Tottenham s’était qualifié de façon miraculeuse pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’Inter n’avait pas su battre le PSV, et Tottenham avait grappillé un point à Barcelone. En compagnie de mes amis, on a cherché où se jouerait la finale. À Madrid ? Un de nous avait lancé : ‘Si Tottenham joue la finale, on part en mobilhome à Madrid.’"

(...)