Simon Mignolet et son frère Wouter ont lancé leur marque de café. Portrait d’une famille entre football et business.

"Alors, tu le trouves comment ce café ?" Wouter Mignolet (34 ans) débarque dans le Twenty Two Coffee une caisse sur l’épaule. On lui confirme que le café noir est un régal et que le cadre, tables en bois, mur en briques apparentes, aide largement à la dégustation.

Les travaux de la Grand-Place de Saint-Trond gâchent un peu la vue ensoleillée mais l’ambiance est bonne. Il est 9 heures et les cuisines turbinent en laissant flotter une bonne odeur de petit-déjeuner salé.

"Notre café est spécial car unique. Nous vendons notre propre café torréfié par nos soins." Wouter Mignolet remet d’ailleurs les choses au point : Twenty Two Coffee n’a pas vocation à devenir le Starbucks de l’Haspengouw. "C’est une possibilité mais pas un but en soi."