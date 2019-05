Depuis la qualification acquise après un invraisemblable renversement de situation en demi-finale contre Wolverhampton avec un penalty concédé dans les derniers instants par Leander Dendoncker puis ce but de Deulofeu en prolongations, une certaine frénésie escorte Watford.

Pour la deuxième fois en 121 années d’histoire après l’échec en 1984 contre Everton, les Hornets vont disputer une finale de Cup. Le défi s’annonce colossal face à Manchester City. Christian Kabasele en a conscience.

Face à cette machine à gagner et à marquer (163 buts en 60 matchs toutes compétitions confondues), la mission paraît impossible. Ce qui rend le défi plus beau encore pour le défenseur qui rêve d’une apothéose magistrale après une saison particulière.

Christian, justement, comment qualifieriez-vous votre saison ?

"Elle est bizarre parce que je pense que j’ai fait l’un des meilleurs débuts de saison de ma carrière. Puis j’ai eu cette malchance d’être exclu contre Bournemouth (le 6 octobre) , assez sévèrement selon moi. Après, l’entraîneur a fait tourner et l’équipe a eu de bons résultats. C’est un entraîneur assez conservateur on va dire, qui veut être juste avec tout le monde, qui a eu la chance d’avoir un très bon noyau. Il a voulu s’appuyer sur tout le monde pour garder tout le monde concerné le plus longtemps possible. Et au moment où je récupère ma place, je me tape contre le poteau contre Chelsea lors du Boxing Day. Après, je ressors de l’équipe pendant deux semaines et les résultats suivent. Je dois attendre mon heure pour revenir. C’est une saison très bizarre. Mais, au final, cela reste quand même positif. Hormis le match à Everton où je ne fais pas le meilleur match de ma carrière, j’ai toujours répondu présent, ce qui rend cette saison d’autant plus bizarre."

Cette drôle de blessure contre Chelsea est venue couper votre élan. Ce qui a dû vous frustrer…

(...)