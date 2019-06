La règle qui veut qu’un Diable redescende chez les Espoirs va continuer à s’appliquer.

En CDI, Johan Walem ne s’en cache pas : "je me sens toujours aussi bien à la fédération. C’est clair", explique-t-il interrogé sur son envie de reprendre un poste en club. "De toute façon, tous les postes sont désignés. Ce n’est pas mon objectif à court terme à moins que quelque chose vienne", élude-t-il en se projetant sur la suite : "Je voulais vivre l’Euro à fond et je l’ai fait. J’espère pouvoir y regoûter. Le challenge qui arrive maintenant est encore plus difficile."