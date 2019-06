Le qualificatif l’a fait sourire. Puis l’a intrigué. Lorsque nous lui avons rapporté que plusieurs joueurs trouvaient qu’il était un entraîneur à l’italienne, Johan Walem a inversé les rôles, posant lui les questions.

"C’est-à-dire. Ils entendent quoi par là ? C’est dans la précision des séances ? C’est sympa vu le peu de temps qu’on a eu", a-t-il souri. "Plus tu es clair, plus un joueur préfère. En sélection, les joueurs ont un tel niveau… Si tu leur apportes ce petit truc en plus et qu’ils voient que cela marche, tu gagnes leur confiance."

Parce que l’entraîneur qu’il est devenu a forcément et fortement été influencé par le joueur qu’il a été et qui a évolué six ans en Italie.

Johan, est-ce en Italie que vous avez découvert que vous vouliez devenir entraîneur ?

(...)