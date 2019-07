L'ère Robert Waseige à la tête des Diables rouges restera marquée par cette élimination douloureuse à la Coupe du Monde 2002 face au Brésil (2-0). Mais on se souviendra aussi de ce premier match exceptionnel aux Pays-Bas (5-5). Là où tout a commencé.

Le 4 septembre 1999, Robert Waseige dirige son premier match comme nouveau sélectionneur des Diables rouges. A l'époque, sa nomination ne fait pas forcément l'unanimité. Nous sommes à moins d'un an de l'Euro 2000, co-organisé en Belgique, et les résultats piquent du nez depuis de nombreux mois. Georges Leekens a finalement été débarqué quelques jours plus tôt, à l'issue d'une défaite peu glorieuse face à la Finlande à Bruges (3-4).



(...)