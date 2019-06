Durant ses années italiennes, Johan Walem a été à bonne école, travaillant sous les ordres d’Alberto Zacherroni, de Francesco Guidolin ou de Luciano Spaletti, vivant sa saison la plus accomplie sous les ordres du deuxième en 1998-99. Le technicien n’a rien oublié de son ancien joueur, ce qui permet de mieux situer la trace laissée par le sélectionneur des Espoirs en Italie. "Johan était un joueur important pour Udinese, c’était un leader de l’équipe. Un formidable meneur de jeu. Nous avons vécu une superbe saison en se qualifiant pour la Coupe de l’UEFA à l’époque. Je l’ai revu plus tard quand je suis revenu et il s’occupait du centre de formation d’Anderlecht. J’ai vu alors qu’il avait beaucoup d’idées pour son nouveau travail."

Avez-vous été surpris qu’il devienne entraîneur ?

(...)