Monaco n’a plus de temps à perdre. Youri Tielemans, Nacer Chadli et leurs coéquipiers ont été les premiers joueurs de Ligue 1 à reprendre le chemin de l’entraînement le 28 décembre dernier. Soit six jours seulement après cette improbable claque à la maison contre Guingamp, seule équipe classée derrière eux, venue s’imposer presque tranquillement à Louis II (0-2). Le tout pour gommer un déficit athlétique observé par Thierry Henry, qui astreint ses joueurs à un rythme de deux séances quotidiennes.

Les dirigeants monégasques sont tout aussi pressés. Eux qui ont ciblé le besoin de recruter cinq joueurs sont sur le point de frapper un premier très grand coup puisque Cesc Fabregas devrait très vite rallier la Principauté.

(...)