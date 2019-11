Roberto Martinez comptait sur la Russie pour voir si la Belgique était prête pour affronter des gros morceaux à l’Euro. Le score final - 1-4 - ressemble plus à un résultat d’ABSSA qu’à un match au plus haut niveau international. Les Diables ont survolé la Russie, qui n’a marqué que quand Eden et compagnie ont levé le pied.

Tomberait-on encore dans le même piège français, si on devait rejouer ce match à l’Euro ? Personne ne connaît la réponse. Voilà pourquoi il faudrait un match contre une toute grande nation pour vraiment nous tester. Mais Martinez refuse. Voici ses arguments et nos contre-arguments.

(...)