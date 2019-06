Depuis le début de la préparation, lui, peut-être encore plus qu’un autre semble investi d’une mission. Qui rime avec ambition. "On vient à l’Euro pour aller le plus loin possible. Pas juste se dire qu’on se qualifie pour les demies et qu’on va aux JO. Non. Si on peut gagner, on gagne. On n’a pas fait tout cela pour juste y figurer", explique Isaac Mbenza, déterminé. "On est arrivé à un tournant de notre carrière. Personne n’a signé au Real Madrid, à Manchester United avec tout le respect que j’ai pour nos clubs actuels. Si on veut atteindre ce niveau en club et espérer les ‘A’, il faut faire un bon Euro. Montrer de quoi on est capable. Si on prend cela en considération, on peut aller loin."

Lui est en tout cas prêt à jouer les guides et assumer ce rôle de patron dont il a été beaucoup question lors de notre rencontre.

Vous allez devoir y arriver sans Zinho Vanheusden, Landry Dimata et Jordi Vanlerberghe. Ce sont des coups durs…

"C’est embêtant. Très embêtant. Landry, c’est comme mon frère. C’est quelqu’un que je connais depuis 10 ou 11 ans. Zinho aussi, c’est un petit frère. Ils nous ont aidés à nous qualifier et qu’ils manquent la compétition, c’est chiant. À nous de leur rendre hommage. Landry, on oublie qu’il est jeune. Zinho, n’en parlons pas. Il vient de passer son permis je crois (rires) . Ils n’ont pas fait tout cela pour qu’on se ridiculise à l’Euro. Et Jordi, lui, vient de partir."

L’absence de Landry vous coûte en but mais aussi en leadership…

"Oui, on a perdu un leader. Un buteur. Un compétiteur qui motive les troupes. Comme je peux le faire ou d’autres. C’est une grande perte dans la vie du groupe parce qu’il fait vivre le groupe. C’est embêtant."

Vous évoquez ce rôle de leader. En échangeant avec le staff et vos coéquipiers, votre nom revient très souvent pour évoquer cette charge. Comment êtes-vous devenus l’un des leaders de cette équipe ?