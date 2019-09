Le match à Saint-Marin l’a démontré : les Diables rouges ne savent pas (encore) se passer de leurs petits vieux. Dries Mertens (32 ans) et Nacer Chadli (30 ans) ont montré à Adnan Januzaj et Divock Origi comment il faut être efficace.

Mertens relativise son apport. "On dirait qu’on a perdu à Saint-Marin. Alors qu’on a gagné 0-4. Je sais que le score aurait dû être plus élevé et que les tâches n’ont pas été remplies comme le coach le voulait, mais Saint-Marin n’a pas joué comme le dernier du classement Fifa."

(...)