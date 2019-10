"On doit parvenir à s’infiltrer dans le top 6 et on a les joueurs pour y arriver." La phrase est signée Dennis Praet, dans le Guardian. À cette époque, Leicester est déjà cinquième du classement, grâce notamment aux déboires de Chelsea et Arsenal. Ce samedi, les Foxes ont grimpé de deux rangs, en attendant le match de lundi entre les Gunners (entre temps revenus dans le coup, alors que Tottenham et surtout Manchester United ont sombré) et Sheffield. Cette percée, le squad de Brendan Rodgers la doit à cette victoire étriquée sur Burnley, qui continue également de réaliser de belles choses dans une Premier League où seul Liverpool se montre régulier.

(...)