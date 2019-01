Ce sont deux buts inscrits de la tête. Deux réalisations qui sont les deuxièmes cette saison pour leur auteur respectif. Deux buts qui mettent en lumière les qualités dans le jeu aérien de Timothy Castagne et Jason Denayer et qui, à l’arrivée, vont compter lourd dans l’envolée finale que rêvent de prendre l’Atalanta Bergame et Lyon.

(...)