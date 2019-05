Arrivé en provenance de Zulte Waregem durant l'été 2014, Thorgan Hazard sort de sa saison la plus prolifique en Allemagne. Il a été impliqué dans 40% des buts de son équipe en championnat. Personne à Gladbach ne fait mieux que lui. Le petit frère d'Eden a inscrit 13 buts et réalisé 12 passes décisives, totalisant une implication dans 25 réalisations au total. A ce classement, seul Alassane Plea rivalise avec le Brainois avec ses 15 buts et 4 passes décisives.

(...)