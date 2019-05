Jonathan Lange, Kevin Sauvage et Romain van der Pluym

Retour sur les parades les plus hallucinantes du portier des Diables rouges. Racontées par Nong, Lemmens ou Courtois lui-même...

17 mai 2011 : Genk – Standard 1-1

La fin de saison est brûlante. Cette ultime journée se transforme en finale. Les Genkois commencent à trembler vu la forme du Standard qui déboule avec ses certitudes. Fébriles, animés par cette crainte de tout perdre, les Limbourgeois sont menés après un but d'Eliaquim Mangala (45e). Kennedy arrache l'égalisation et les 12 minutes restantes suivant son but sont irrespirables.



(...)