Sergio Curia, c’est le maître des pelouses chez les Diables rouges. Après une carrière de soudeur, une période de vide pendant six ans à jongler entre petits boulots et chômage puis une formation de jardinier spécialisé en terrain de sport dispensée par le Forem, ce Carolo se retrouve en charge des pelouses du centre d’entraînement des Diables rouges à Tubize. "À 57 ans, je n’aurais jamais pensé me retrouver là. J’étais totalement grillé sur le marché de l’emploi. Je me suis dit qu’il fallait se reconvertir dans quelque chose qui me passionne. Et j’ai toujours été fasciné par les gazons et les espaces verts. Suite à un stage de six mois ici et trois jours d’intérim, j’ai signé mon contrat il y a pile un an. Je trouve spectaculaire ce qu’on peut faire avec cet élément naturel, et aujourd’hui, c’est moi qui m’occupe du pré des Diables", raconte ce mordu de ballon rond.

Le jardinier veille au grain pour offrir aux joueurs les meilleures conditions de jeu. "C’est une vraie mission. On s’adresse aux meilleurs joueurs du pays et même aux meilleures mondiaux. On doit donc fournir la plus belle pelouse possible."

(...)