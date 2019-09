Christophe Franken, Yves Taildeman et Johan Serkijn

Christophe Franken, Yves Taildeman et Johan Serkijn

Christophe Franken, Yves Taildeman et Johan Serkijn

Est-ce le brassard qui lui donne des ailes ? À Manchester City et chez les Diables, Captain De Bruyne survole ce début de saison. À Glasgow, il s’est promené. Les Écossais n’avaient que son nom à la bouche. À une vieille dame qui demandait ce que l’équipe nationale avait fait la veille au soir, un supporter, maillot de l’Écosse sur les épaules, a répondu : "On a perdu 4-0 mais il y a tellement de grands footballeurs en Belgique. Et De Bruyne est absolument fantastique."

(...)