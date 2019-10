Il faut y voir un symbole. Celui que sa saison se veut définitivement placée sous le signe de la passe décisive en tout genre. Comme tout le monde ou presque, le speaker de l’Etihad avait pourtant clamé que Kevin De Bruyne venait de doubler la mise. Sauf qu’à l’arrivée, le troisième but de la saison du Diable patientera encore un peu et s’est transformé en neuvième passe décisive en championnat. Et que le centre-tir n’était finalement qu’un centre. Diabolique, une nouvelle fois. "David a dit qu’il l’avait touché, alors je ne sais pas trop si je dois me l’attribuer", a reconnu le Gantois.

(...)