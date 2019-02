Il peut s’attendre à ce que ses oreilles sifflent. Samedi soir, Thibaut Courtois va retrouver les supporters de l’Atletico Madrid. Avec trois saisons au top, le gardien des Diables a laissé un souvenir impérissable. Mais les Colchoneros n’ont pas apprécié son passage chez l’ennemi. Désormais gardien du Real Madrid, le rival de toujours, Thibaut Courtois va recevoir un accueil bouillant dans le stade Metropolitano. "C’est un derby et un derby c’est toujours chaud, a dit Courtois. Ils vont me siffler un peu, mais cela fait partie du foot. J’ai passé trois merveilleuses années et je suis devenu adulte. Mais maintenant, je suis de l’autre côté."

