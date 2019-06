"Est-ce que je reste à l’Atalanta ? (il marque une pause) Bonne question. Je dois y réfléchir." Timothy Castagne (23 ans) ne ment pas. Il n’a encore aucune idée de quoi sera fait son avenir.

Le latéral est face au choix le plus important de sa carrière. Il y a deux ans, lorsqu’il a fait le grand saut de Genk à la Serie A, son trajet était le plus naturel possible. Cette fois-ci le dilemme est cornélien.

"Je veux jouer la Champions League", nous a-t-il confié lors de notre visite chez lui, à Bergame.

Il a également précisé que "jouer juste pour se qualifier pour les Coupes d’Europe" ne lui convenait plus.

"J’ai envie de jouer pour des trophées", a-t-il ajouté. "Je me sens prêt à passer à l’étape supérieure. J’ai de grosses qualités d’adaptation. Je suis passé de la D3 à Genk puis de Genk à la Serie A. Je suis meilleur quand je dois m’adapter à une équipe plus forte que moi."

Le message est clair : (...)