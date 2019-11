Diables RougesCommentaire Ces Diables ont besoin d'affronter un ténor, à l'Union belge de leur offrir ! Nicolas Christiaens

La Belgique fait incontestablement partie des grandes nations du foot actuel. Mais cela ne suffit pas à gagner des trophées, il lui faut des repères et les amicaux du mois de mars seront une occasion unique. Un commentaire de Nicolas Christiaens.



On a longtemps parlé du talent de ces Diables, désormais accompagné d'une certaine dose d'expérience. Celle de la défaite au goût amer contre l'Argentine, en 2014. Celle des "jours sans" contre le pays de Galles, à l'Euro, ou la Suisse, en Nations League. Et, bien sûr, celle du réalisme et de la gestion des temps forts et faibles contre la France.



(...)