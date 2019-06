Quand un journaliste aborde le mercato en conférence de presse, le joueur assis derrière le pupitre se crispe, en général. Pas Yannick Carrasco. Mercredi matin à Tubize, il semblait même heureux que le sujet arrive sur la table, histoire de faire passer clairement son message. "J’ai une offre d’un club européen et j’ai envie d’y aller. J’ai envie de me rapprocher de ma famille en Europe. Même si je suis le joueur le plus important de l’équipe, j’espère que mon club du Dalian Yifang comprendra et me laissera partir."

(...)