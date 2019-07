Le 5 juillet 2014. Cette date résonne comme un souvenir douloureux pour les plus fidèles supporters des Diables rouges. Retour sur le Mondial au Brésil et cette défaite amère de la bande à Wilmots face à l'Argentine de Messi en quarts.

Il y a cinq ans jour pour jour, la Belgique était éliminée par une équipe argentine pas plus joueuse, mais plus mature, après un but rapide d’Higuain en quart de finale de la Coupe du monde brésilienne.

La Coupe du Monde des Diables s’était donc arrêtée ce jour là, sur la pelouse du stade national Garrincha. Au coup de sifflet final, les Argentins étaient à genoux. De joie. La plupart des Diables restaient eux debout, immobiles. Comme assommés. Ils venaient de tout donner pour égaliser. Sans succès.