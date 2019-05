Deux matchs à jouer en Angleterre, trois en Allemagne. Et deux situations remplies d’incertitudes. Un petit point sépare Manchester City de Liverpool d’un côté tandis que le Bayern ne possède que deux longueurs d’avance sur le Borussia Dortmund. La course au titre a rarement été aussi palpitante outre-Manche et outre-Rhin alors que les championnats d’Espagne, d’Italie et de France sont actés depuis déjà un moment.

(...)