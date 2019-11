Une deuxième place en Liga, une lutte serrée avec Barcelone et l’Atlético notamment, la situation du Real paraît plutôt normale. Sauf que cette saison, tous les grands d’Espagne perdent des plumes. Entre un Barça battu trois fois en onze journées et des Colchoneros tenus en échec à six reprises, les Castillans ne font pas exception, avec quatre nuls et une défaite concédés. Même sans mettre le club en péril au classement, cela fait beaucoup…

(...)