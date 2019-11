Deux frères qui marquent dans le même match des Diables, c’était arrivé récemment avec les Hazard, déjà. Il y avait aussi eu l’assist que Jordan avait envoyé à Romelu lors d’un amical au Portugal que les Lukaku n’oublieront jamais. Avant ça, il faut remonter aux Mpenza pour trouver trace de frangins décisifs avec l’équipe nationale.

La dernière fois, c’était contre la Grèce au stade Roi Baudouin, le 17 août 2005. Une victoire 2-0, un but d’Émile puis un autre de Mbo 5 minutes plus tard. "C’était fantastique. Je me souviens surtout du but de Mbo, un beau tir de loin", détaille Émile. "Marquer pour les Diables, c’est une superbe sensation mais quand tu peux partager ça avec ton frère, c’est unique. En voyant Eden et Thorgan samedi soir, j’y ai directement repensé."

