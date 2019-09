Si vous demandez à un Écossais ce qu’il porte sous son kilt, il vous répondra probablement : "Le futur de l’Écosse". Humour british oblige. Lundi à Glasgow, les seuls kilts qu’on a vus étaient portés par de joyeux supporters belges. Malgré la drache. On ne sait pas ce qu’il y avait dessous mais une chose est sûre : le futur des Diables est beau.

À court terme en tout cas. L’Euro, c’est dans 276 jours et on a hâte. À Hampden Park, les Belges ont donné une leçon de football. Une masterclass. Le premier but a donné des frissons. Autant que pendant l’hymne écossais chanté par tout le stade face à une seule cornemuse.

(...)