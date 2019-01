Il y a 10 ans, le 21 janvier 2009, Witsel entrait dans la cour des grands. De tous les joueurs du Standard annoncés comme candidats à la conquête du Soulier d’Or 2008, Axel était celui qui possédait la plus belle cote, à Ostende. Une impression devenue réalité ce soir-là lorsque le Liégeois trouva chaussure d'or à son pied, en devançant ses équipiers rouches, Milan Jovanovic et Marouane Fellaini…

On le sait, le suffrage du Soulier d'or sont le résultat d'un vote en deux temps. Une première salve en juin, après la saison. Et un deuxième tour en décembre. Et cette année-là, c'est surtout les résultats du premier acte qui posèrent question. Alors que l'on s'attendait à un razzia rouche puisque le club liégeois venait de redevenir champion de Belgique 25 ans après, il n'y avait qu'un Standardman sur le podium : Marouane Fellaini devançait l'Anderlechtois Boussoufa et le Gantois Ruiz ! Et même le gardien brugeois Stijnen était devant le 2e Liégeois du scrutin, Jovanovic (5e). Le Serbe, élu Footballeur Pro au même moment que les votes du premier tour du Soulier d’Or, ne masquait ni sa déception ni son étonnement… Witsel, lui, ne termina qu’en 8e position ce premier tour, aussi devancé par Mbokani (6e), à plus de 150 points de Fellaini. Mais comme Marouane avait pris le chemin d'Everton depuis l'été, et que le Standard avait continué sur la lancée de son titre, il était écrit qu'un autre Rouche allait succéder à Steven Defour. Finalement, Axel Witsel sauta quand même tout le monde grâce aux 182 points engrangés au 2e tour de vote, devançant de justesse (4 petits points) Milan Jovanic et Fellaini, les Rouches plaçant quand même 5 joueurs dans les 6 premiers.

(...)