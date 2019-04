Le 17 avril 2009, il y a 10 ans, un jeune gardien limbourgeois de 16 ans dispute son premier match pro, avec Genk contre La Gantoise. Son nom: Thibaut Courtois, devenu 10 ans plus tard le meilleur gardien du monde...

Vendredi 17 avril 2009. Genk (5e, 46 points) achève une saison décevante sur un volcan. La lave d’un ressentiment prononcé coule dans les travées de la Cristal Arena. Un nouvel échec à domicile, contre un adversaire direct, La Gantoise (4e, 49 points), pourrait sonner le glas des espérances européennes des Limbourgeois. Pierre Denier a succédé à sur le banc du Racing à Ronny Van Geneugden. Et pour recevoir les Buffalos en match avancé de la 30e journée d'un championnat normal, qui en compte, à l'époque, 34, le fidèle coach genkois n'a plus de dernier rempart : Verhulst, son titulaire, est suspendu, et Franssen, sa doublure, blessé. Et l'habituel 3e gardien, un certain Koen Casteels, très jeune (16 ans) mais appelé à devenir le futur n°1, revient tout juste de blessure. Denier doit donc aligner un autre tout jeune gardien de 16 ans, Thibaut Courtois, qu'on dit pétri de qualités, mais qui était 6e dans la hiérarchie des portiers limbourgeois en début de saison.

