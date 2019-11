Un week-end de folie pour les fans qui attendaient un titre en Copa Libertadores (l’équivalent de la Ligue des Champions) depuis 1981.

Obtenir deux trophées majeurs en l’espace de 24 heures. C’est l’exploit que les joueurs de Flamengo ont réalisé ce week-end. Tout d’abord, les hommes de Jorge Jesus, l’ancien coach à succès de Benfica, sont venus à bout de River Plate au terme d’un match fou, pour s’offrir leur deuxième Copa Libertadores de leur histoire. Pourtant menés au score à la 88e minute de jeu (0-1), les Brésiliens ont renversé la vapeur en 3 minutes (89e et 92e). Ces deux buts ont été inscrits par le même homme : Gabriel Barbosa. L’attaquant de 23 ans, prêté par l’Inter Milan, a planté deux goals en fin de partie et devient le véritable héros du club le plus populaire au Brésil.