Évocation de Y. T. et L.-P. E.

Ce vendredi, cela fera dix ans, déjà, que Marcin Wasilewski a failli devoir mettre un terme à sa carrière après un Clasico de triste mémoire… Comme l’a confié l’ancien défenseur polonais d’Anderlecht dans La DH, tout est finalement rentré dans l’ordre. Retour dix ans en arrière…

Prélude : Les tests-matchs.

Le 24 mai 2009, le Standard remporte son deuxième titre de suite à l’issue des tests-matchs (1-1 et 1-0, penalty de Witsel). Mais le match retour laisse un goût amer aux véritables amateurs de football. "J’ai pleuré dans ma voiture en rentrant", disait Jan Mulder. "J’avais assisté à une guerre, pas à un match de foot." Defour avait taclé Biglia, Bolat avait mis Boussoufa K.-O., et Wasilewski avait donné deux coups de coude en fin de match : à De Camargo et à Jovanovic.

"Les matchs entre Anderlecht et le Standard étaient des guerres", dira De Camargo plus tard. "Les joueurs étaient transfigurés, comme transportés dans un autre univers. Ils avaient du sang dans les yeux."

30 août 2009 : Anderlecht - Standard

18 h. Roger Vanden Stock invite la direction du Standard à un repas dans son bureau pour aplanir les différends qui existent entre les deux clubs. En plus des tests-matchs, il y a eu une tentative du Standard de transférer Jelle Van Damme. Luciano d’Onofrio ne se présente pas au Parc Astrid. Et les dirigeants rouches n’arrivent pas à l’heure. Les sujets chauds ne sont pas abordés. Roger VDS est déçu.

