Joueur mythique, triple Ballon d’Or, co-président du comité d’organisation de "sa" Coupe du monde en 1998, conseiller du président de la FIFA, vice-président de la FFF, puis enfin président de l’UEFA. L’après-carrière de Michel Platini aurait pu ressembler à une reconversion parfaite. Lui, l’ancien meilleur joueur du monde aurait pu toucher le Graal : devenir le "big boss" du foot mondial. Mais pour cela, il aurait fallu éviter les scandales à répétition.

Cela débute en 2013 , lorsque France Football et So Foot révèlent l’existence de cette fameuse réunion entre lui, Nicolas Sarkozy et le prince héritier du Qatar (voir vitrine). Soupçonné de lobbyer en faveur de l’émirat dans le dossier de l’attribution du Mondial 2022 (et accessoirement de vouloir placer son fils Laurent à la tête de sociétés détenues par cet État du Golfe), il nie tout en bloc, sans être inquiété par la justice.

(...)