Virton retrouve la D1B ce samedi et il comptera beaucoup sur Dave Turpel, son international grand-ducal. "Sans me vanter, je n’ai plus grand-chose à prouver au Luxembourg", remarque-t-il.

Le buteur a un parcours atypique, qui a débuté dans une famille très sportive. "Mon grand-père paternel a joué au foot puis il est devenu arbitre. Ma grand-mère maternelle, elle, était basketteuse. Pour lui faire plaisir, j’ai commencé le basket. J’ai arrêté après un an. Je me suis inscrit à Etzella Ettelbrück. J’ai gravi tous les échelons. Après deux saisons en équipe A, j’ai quitté le club en 2014. À Dudelange, je voulais répondre aux attentes."

(...)