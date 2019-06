Après vingt-quatre heures d’interruption et les derniers verdicts du groupe E et du groupe F, le Mondial féminin reprend ses droits ce samedi pour la phase à élimination directe. Il ne reste désormais plus que seize équipes engagées. Et mardi soir, au terme d’une série de duels qui s’annoncent palpitants, il n’en restera plus que huit.

Allemagne - Nigéria

Miraculé après avoir arraché le ticket parmi les meilleurs troisièmes, le Nigeria n’a désormais plus grand-chose à perdre dans ce Mondial. Cela faisait vingt ans que les Super Falcons attendaient un huitième de finale au Mondial. Mais il sera compliqué d’aller plus loin face à la Mannschaft qui réalise pour le moment un sans-faute après avoir battu la Chine (1-0), l’Espagne (1-0) et l’Afrique du Sud (4-0).

(...)