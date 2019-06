FootballReportage Coupe du monde féminine de foot: au pays de Messi, les filles dribblent le patriarcat Laure Derenne (Collectif Huma)

Sur le gazon ou dans les tribunes, on aperçoit rarement des femmes. Une injustice que les Argentines intègrent dans leur lutte pour l’émancipation.



Villa 31" : à l’évocation de ce nom, plusieurs chauffeurs de taxi de Buenos Aires secouent la tête nerveusement. "Je ne vais pas là-bas." A quelques mètres des riches quartiers d’affaires, 40 000 habitants occupent ce rectangle citadin, cerné par une gare, une autoroute surélevée, un port et un aéroport.



À l’orée du quartier, un terrain de foot grillagé trône au centre de façades colorées. Empilées les unes sur les autres, les maisons sont reliées par de minces escaliers et d’innombrables câbles électriques. Sur le pas des portes, les tags politiques côtoient d’immanquables références aux clubs de foot.



(...)