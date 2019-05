Eden Hazard et Kylian Mbappé associés sur le front de l’attaque du Real Madrid ? Tous les supporters madrilènes en rêvent et Zinédine Zidane probablement aussi. L’idée semble totalement utopique et irréalisable mais les déclarations du Français ce dimanche soir semblent affirmer le contraire.

"Je pense que j’arrive à un premier ou à un second tournant de ma carrière", a-t-il dit durant son discours après avoir reçu le trophée de meilleur joueur de l’année à l’occasion de la cérémonie des trophées UNFP. "Je sens que c’est peut-être le moment d’avoir plus de responsabilités. J’espère que ce sera peut-être au Paris-Saint-Germain. Ce serait avec grand plaisir. Ou peut-être… que ce sera ailleurs, pour un nouveau projet."

(...)