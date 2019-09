Quelques tentes sont plantées dans l’étendue d’herbe qui sépare Hyde Road et Coverdale Cress dans la banlieue sud-est de Manchester. Deux femmes sont debout. Stoïques au milieu de ce qui s’apparente plus à une décharge qu’à un lieu de résidence.

Elles vivent pourtant là. Et depuis un moment déjà. "C’est leur choix", souffle-t-on dans le voisinage. Car à quelques mètres de là, se dresse le Spin (Supporting People In Need, NdlR : Aider les personnes dans le besoin), un refuge pour sans-abri.

Google Maps nous annonce une église, mais c’est bel et bien ce centre d’aide qui se dresse en plein milieu d’un quartier pauvre de la ville.

Les murs blancs auraient bien besoin d’un coup de peinture et côté déco, on pointera davantage le fier drapeau des Citizens volant au vent que les déchets qui traînent dans l’entrée.

(...)