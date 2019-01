Plusieurs joueurs ont de petites contractures et doivent se faire soigner.

Ce mardi matin, le groupe carolo n’était pas au complet sur le terrain d’entraînement du complexe d’El Saler. Si Dorian Dervite a fait l’impasse sur la séance à cause d’une réaction inflammatoire de son genou, Gaëtan Hendrickx, Nurio et Maxime Busi étaient out pour la même raison : ils souffraient tous de petites contractures causées par deux éléments.

"D’abord, il y a la reprise de l’activité " , explique le kiné du club zébré Vincenzo Soranno. "Même si les joueurs n’ont eu que neuf jours de repos durant lesquels ils ont suivi un programme personnalisé, la reprise de la course peut engendrer des petites contractures. Mais le problème principal est la dureté du terrain."

(...)