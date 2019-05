Les dernières semaines de championnat ont confirmé que le VAR n’annihilerait pas les polémiques autour de l’arbitrage de sitôt. Mais il y a quand même eu un grand changement : le hors-jeu a disparu des débats. Grâce à la nouveauté de ces playoffs : la ligne tracée virtuellement pour l’arbitre vidéo.

Quand deux buts du Brugeois Wesley ont été annulés en playoffs 1, on a même entendu des gens se plaindre de… la trop grande précision de l’outil. Même un hors-jeu d’une demi-pointure ne passe plus inaperçu aujourd’hui. Et la saison prochaine, cette ligne sera tracée à tous les matchs, dès le début de la phase classique.

(...)