Un commentaire de Miguel Tasso.

Le Brésil et l’Argentine ont rendez-vous, cette nuit, en demi-finale de la Copa America. Et, comme de coutume, le choc va attiser les plus grandes passions. On parle souvent de la folie de derbys pour évoquer les duels entre deux clubs d’une même ville : Arsenal-Chelsea à Londres, City-United à Manchester, Real-Atletico à Madrid, Inter-AC à Milan ou Benfica-Sporting à Lisbonne.

(...)