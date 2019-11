Auteur contre Gibraltar en 2016 du but le plus rapide jamais enregistré lors d’un match international européen, le Diable rouge Christian Benteke est visiblement aussi très rapide sur la route. Convoqué au sein de la délégation belge, l’attaquant du club de Premier League anglaise, Crystal Palace, vient d’écoper, devant le tribunal de Lavender Hill, d’un retrait de permis d’un an à cause d’excès de vitesse répétés, en plus d’une amende de 2 780 livres sterling. Soit un peu moins de 3 250 euros.

En cause : trois excès de vitesse importants, constatés ces derniers mois en Angleterre. Au volant de sa Bentley, le Diable rouge a atteint les 129 km/h dans une zone limitée à 80. Il a aussi dépassé les 140 km/h dans une zone 60 et atteint les 103 km/h dans une zone 50. Or, Benteke avait déjà perdu neuf points sur la licence pour des infractions précédentes avant l’audience.

(...)