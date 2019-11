Le football choisit pour toi." Andy Kawaya (23 ans) ne parle pas de sa carrière mais bien de la météo à Léon, son nouveau domicile dans le nord de l’Espagne.

"Il pleut, le ciel est gris et il fait à tout casser cinq degrés", se marre-t-il. De toute façon, il n’a pas déménagé pour se dorer la pilule au soleil. Il a pris le pli de redescendre en D3 espagnole pour relancer sa carrière, retrouver du plaisir et tenter de redevenir l’Andy Kawaya qui crevait l’écran avec Anderlecht.

Il y a cinq ans, presque jour pour jour, il montait au jeu à l’Emirates Stadium d’Arsenal. "Je ne pensais pas jouer. Et certainement pas donner un assist", se souvient celui qui, avec Anthony Vanden Borre, a fait partie des héros d’un 3-3 historique en Champions League.

"Je me rendais compte de ce qui se passait. Je n’ai jamais pris la grosse tête car mon quotidien à l’école me ramenait à la réalité. Les profs ne me faisaient pas de cadeau et ma famille m’a éduqué pour que je garde les pieds sur terre."

S’il devait revivre cette période de gloire avec Anderlecht, il le referait autrement. "J’aurais aimé être mieux préparé à ce monde-là. Après Arsenal, plein de portes se sont ouvertes. J’aurais dû en fermer certaines, en ouvrir d’autres. Mais c’est impossible à gérer quand tu n’es pas prêt. J’ai grandi et je n’aurais pas eu la même approche si j’avais eu ma maturité actuelle à l’époque."

Depuis, Andy Kawaya a vécu la chute, la galère et une renaissance. "J’ai connu des blessures puis j’ai eu de la malchance en club. Ça arrive et ça fait grandir en tant que personne."

Quand il a quitté Anderlecht pour Malines après une grave blessure, il n’était pas prêt à rejouer au haut niveau. "Je devais prendre des antidouleur pour ne pas trop souffrir sur le terrain."

Depuis l’été 2018, il a fui la Belgique pour vivre malgré lui des aventures un peu folles. Qu’il raconte en un long monologue.

(...)