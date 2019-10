Aloha, l’épouse de l’attaquant d’OHL Jérémy Perbet, vient d’ouvrir son magasin de robes de mariage à Waterloo, Bridal Dream.

"J’ai ouvert Bridal Dream il y a deux mois, se réjouit Aloha Perbet, ancienne modèle photo et esthéticienne, au sujet de son magasin de robes de mariées inauguré en grande pompe avec Émilie Dupuis (RTL-TVI), Daniela Prepeliuc (Miss Météo RTBF) et Medhi Bayat (président de Charleroi et de l’Union belge) fin août. Je me suis lancé à la base après une reconversion. J’aime le domaine de la mode et du bien-être, j’aime prendre soin des gens et le mariage est quelque chose d’important pour moi."

En effet, Aloha est en couple depuis dix ans avec le footballeur professionnel Jérémy Perbet (attaquant d’OHL, prêté par le Sporting de Charleroi, star du dernier mercato) et mariée depuis trois ans. "Avec le milieu du foot, tout le monde pense que c’est évident pour le joueur et d’autant plus pour sa femme, déplore Aloha

(...)