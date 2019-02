Il y a 30 ans, le 8 février 1989, le PSV d'Eric Gerets, champion d'Europe en titre, laissait au FC Malines le statut de meilleure équipe de la saison. Cette Supercoupe 1988 reste le dernier trophée européen remporté par un club belge...

Le KaVe avait déjà créé la surprise, le 11 mai 1988, au stade de La Meinau de Strasbourg, en remportant la Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupe aux dépens de l'Ajax, lors de sa première participation à une épreuve continentale (Malines avait gagné la Coupe de Belgique 1987 face au FC Liège). 31 ans plus tard, le but de Piet den Boer raisonne encore aujourd'hui comme le dernier goal qui a permis à un club belge de gagner une Coupe d'Europe.

Vainqueurs de la C2, les hommes d'Aad de Mos avaient donc gagné le droit de défier le tenant de la Coupe des Clubs champions, la Ligue des Champions de l'époque, le PSV d'Eric Gerets. La Supercoupe d'Europe se disputait alors en aller-retour, et en hiver ! Et les valeureux Sang et Or ne partaient une nouvelle fois pas avec les faveurs des pronostics face aux champions néerlandais, emmenés par Ronald Koeman et Romario...

(...)