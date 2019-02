Le 4 février 1959, il y a 60 ans, le Standard était le premier club belge à disputer un quart de finale de Coupes d'Europe. Et il s'offrait à l'aller le scalp du grand Stade de Reims, candidat au titre. Son mythe était né...

Le mythe Standard est intimement lié à l’enfer de Sclessin. L’un ne va pas sans l’autre. Ce mythe est né lors de la saison 1958-1959, lors du beau parcours européen du club liégeois, et plus particulièrement le 4 février 1959 lors du retentissant succès contre Reims.

Anderlecht avait déjà concédé quatre défaites en quatre matches de Coupes d'Europe et l’Antwerp deux quand le Standard remporta, contre Heart of Midlothian, le premier succès continental de l’histoire d’un de nos clubs, le 3 septembre 1958.

Jean Jadot avait inscrit le tout premier but du Standard européen à la 17e minute du premier match, à Sclessin, contre le club écossais. Il égalisait à 1-1 d’un match que le Standard remporta 5-1 grâce à des buts de Piters, Bonga Bonga, Houf et encore Jadot. Au retour, à Edimbourg, les Rouches ne tremblèrent pas vraiment face aux professionnels britanniques, d'autant que Givard égalisa peu avant l'heure de jeu. Et le doublé de Bauld ne changea rien (2-1) : le Standard devenait le premier club belge à passer un tour en Coupe d'Europe ! Le héros du match fut Jean Nicolay, appelé par Geza Kalocsai à succéder à son frère Toussaint, après un match militaire durant lequel il avait brillé.

(...)