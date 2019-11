Il y a 50 ans, le 19 novembre 1969, Pelé marque le 1000e but de sa carrière. Le Brésilien transforme un penalty en égalisant avec Santos face à Vasco de Gama...

Ce 19 novembre 1969, le ciel gronde sur Rio de Janeiro. Comme si, ce jour-là, les Dieux étaient conscients qu’ils allaient tomber sur leur tête... La pluie a refroidi de nombreux amateurs de foot. Ils sont 80.000 spectateurs, seulement, à rejoindre l’Estádio Jornalista Mário Filho de Maracanã, qui peut accueillir 200.000 personnes, pour suivre le Clasico du foot brésilien. Pourtant, il est écrit que ce Vasco de Gama - Santos FC va entrer dans l’histoire. Edson Arantes do Nascimento a en effet rendez-vous avec son destin. Pelé, le magique n°10 de la Seleção et de l’équipe de São Paulo, a déjà pourtant écrit, à 29 ans, une grande partie de sa légende, en remportant deux Coupes du monde (1958 et 1962) et de nombreuses récompenses avec Santos (deux Coupes Intercontinentales, deux Copas Libertadores, six Coupes du Brésil, neuf titres de l’État de São Paulo...), mais il va y ajouter un formidable exploit.

(...)