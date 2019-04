Assis sur la banquette de la camionnette fluo aux couleurs de l’équipe Wallonie-Bruxelles, Julien Mortier prend soin de s’enduire les avant-bras d’une épaisse couche de crème solaire. "Ça chauffe déjà" , sourit le Hennuyer, désormais installé en province de Liège en voyant le thermomètre flirter avec les 20° C sur le coup de 10 h.

Samedi dernier, à la veille de l’Amstel Gold Race pour laquelle elle n’avait pas reçu de wildcard, la formation dirigée par Christophe Brandt avait programmé une reconnaissance des cent derniers kilomètres de Liège-Bastogne-Liège.

"Nous avons procédé de la sorte pour chacune des grandes classiques belges sur lesquelles nous avons été invités" , explique Bernard Smeets, le manager de la performance qui pilote ce repérage. "En plus d’une bonne immersion dans le sujet, cela permet également de travailler la cohésion de notre collectif, une valeur qui n’est certainement pas étrangère à notre bon début de saison."

L’occasion idéale de nous glisser dans leur sillage pour découvrir de plus près un tracé profondément remanié. Au départ de Vielsalm, Kevyn Ista, Dimitri Peyskens, Eliot Lietaer, Julien Mortier, Mathijs Paasschens, Tom Wirtgen et Justin Jules nous ont donc servi de guides et d’analystes pour décrypter les spécificités du grand lifting de la Doyenne.

"Les changements ne se cantonnent effectivement pas seulement au déménagement de la ligne d’arrivée de Ans vers le centre de Liège et le boulevard d’Avroy, juge Kevyn Ista. Certaines côtes ont été déplacées et d’autres supprimées ou rajoutées. C’est donc l’équilibre global du tracé qui s’en trouve chamboulé et qu’il convenait de réévaluer."

Trois bonnes heures après avoir enfourché leur vélo, les hommes de Christophe Brandt se félicitaient de l’initiative. "Cela valait le coup de prendre certains repères", jugeait ainsi le Bruxellois Dimitri Peyskens, 87e de Liège-Bastogne-Liège l’année dernière. "On a pu se mettre pas mal de choses bien en tête et identifier par exemple les endroits où il nous serait possible d’anticiper quelque peu les événements.

(...)