Cyclisme Wanty-Gobert repart pour un Tour: "À nous désormais de démontrer qu’ASO ne s’est pas trompé" Eric De Falleur, Julien Gillebert

Comme Cofidis, l’équipe a reçu une invitation au Tour amplement méritée.



Dans un contexte difficile, Wanty-Groupe Gobert a obtenu une invitation pour participer une troisième fois consécutive au Tour de France, cet été.



La formation procontinentale wallonne est une des vingt équipes assurées d’être au Grand Départ à Bruxelles, le samedi 6 juillet. Deux jours plus tard, c’est de Binche, berceau de la société Wanty, que s’élancera la 3e étape en direction d’Épernay !



En plus des dix-huit groupes sportifs du WorldTour, qualifiés d’office, la direction du Tour de France a offert un billet à deux équipes procontinentales, Wanty-Groupe Gobert et Cofidis.



