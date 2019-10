Le nom de Bauke Mollema n’était pas le plus cité, ce samedi matin, au départ du 113e Tour de Lombardie que le Néerlandais a cependant inscrit à son palmarès et de manière méritée. Pourtant, un bref coup d’œil sur la feuille de route de l’expérimenté (32 ans et 12 saisons chez les pros) coureur de Trek-Segafredo depuis la fin du Tour de France nous aurait appris que Mollema devait être considéré comme un des gros outsiders, qu’il disposait d’une belle condition comme en attestent tous les accessits conquis : 5e à San Sebastian, 14e à Québec, 10e à Montréal, 4e au Tour d’Emilie, 5e au GP Beghelli et 7e de Milan-Turin. Sans parler des deux médailles d’or lors des championnats du monde et d’Europe de relais mixte.

